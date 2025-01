Case, gli stranieri fanno shopping. La terra promessa è nelle Marche

Le Marche si confermano anche nel 2024 la meta ideale per acquirenti immobiliari stranieri: rispetto al 2023, infatti, le richieste di immobili sono aumentate dell’11%. Sono i dati del report di Gate-away.com, il portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri. Nel 2024 gli Stati Uniti, con il 24,67% delle richieste, restano il principale mercato internazionale per le Marche. Seguono la Germania, con il 10,51% – seppur in calo, probabilmente a causa dell’incertezza economica che sta vivendo il Paese –, e il Regno Unito, stabile al 10,35%. In forte crescita i Paesi Bassi, +19,18%, il 7,04% delle richieste totali. Sia la provincia di Macerata (24,14% sul totale) che quella di Ancona (21,63% sul totale), nel 2024, hanno registrato una crescita delle richieste, Ascoli (20,1% sul totale) e Fermo (15,08%) mostrano invece una flessione rispetto al 2023. Pesaro Urbino, col 19,05% di richieste, cresce del 7,29%.

E veniamo alla classifica dei Comuni più gettonati: in pole ci sono San Severino e Penna San Giovanni (in provincia di Macerata), poi Montefiore dell’Aso, Montalto delle Marche e Ripatransone in quella di Ascoli, Mercatello sul Metauro e Fano (Pesaro e Urbino), Petritoli e Amandola nel Fermano.

Tra gli immobili più richiesti, quelli con il giardino rappresentano il 70,48% delle richieste, mentre aumentano gli immobili con un terreno (+5,56%). Tra le tipologie, è la casa a primeggiare con l’84,19%, meglio se grande. La media degli immobili supera infatti 120 metri quadrati (78,53%). Per quanto riguarda il prezzo medio delle proprietà richieste, questo è salito fino 316.748 euro (+15,13%). Ed ecco le fasce di prezzo: fino a 100mila euro (32,74%), da cento a 250mila (25,17%), da 250mila a 500mila (24,81%), da 500mila a un milione (14,45%, con una crescita del 15,91% sul 2023), oltre un milione (2,83%). "Le Marche – osserva Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com – confermano la propria visibilità a livello internazionale. Di anno in anno, infatti, la regione dimostra la capacità di attrarre acquirenti da tutto il mondo grazie a un mix unico di qualità della vita, di bellezze naturali e di opportunità di investimenti".