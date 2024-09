Case in affitto, la città nella top ten delle più care

La spiaggia di velluto è tra le città più care dove comprare casa. Con l’estate che volge al termine, sui social fioccano gli annunci di case in affitto da maggio a ottobre, anche se, la richiesta è quella di avere una casa tutto l’anno. Affitti con prezzi alle stelle per appartamenti che, nella gran parte dei casi, sono da rivedere. Secondo un noto portale on line ‘nel mese di agosto il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Senigallia è stato più alto nella zona Saline, con 19,29 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Borgo Molino, Portone con una media di 7,49 euro al mese per metro quadro". Non va meglio a chi vuole assicurarsi una casa per la vita e dovrà fare i conti con un aumento del 10,01% rispetto al 2023 per quanto riguarda il prezzo al metro quadro delle abitazioni. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Senigallia ha infatti raggiunto il suo massimo nel mese di agosto 2024, con un valore di 2.594 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato ottobre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 2.289 euro al metro quadro. La ‘bolla’ si è gonfiata dopo il Covid e che ha continuato a gonfiarsi fino a guadagnarsi un posto tra le dieci città più care d’Italia in quanto all’acquisto di immobili. Se ci si guarda intorno, il prezzo medio al metro quadro sul nuovo, in zone centrali o sul lungomare, supera i 4mila euro al metro quadro. Un problema che avvertono soprattutto le giovani coppie, costrette a spostarsi nell’hinterland dove si trovano abitazioni in affitto o in vendita a prezzi accettabili.

Un problema che si è avvertito anche nelle scuole, per lo più primarie e secondarie dove il numero degli iscritti è aumentato nell’hinterland ed è diminuito in molte scuole della città dove alcune sono riuscite a mantenere invariato il numero di classi, mentre altre, hanno dovuto rinunciare ad alcune sezioni a causa di mancanza di iscritti. Sul problema del caro affitti è intervenuta più volte la minoranza chiedendo di accelerare con l’edilizia residenziale pubblica e gli immobili che sarebbero pronti alla consegna: alcune settimane fa Erap Marche aveva comunicato ufficialmente la chiusura dei lavori per la realizzazione di 16 appartamenti in edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in viale Maratea nella frazione di Marzocca, una delle più economiche, in quanto ad abitazioni, a pochi chilometri da Senigallia.