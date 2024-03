Case popolari, bando per sedici alloggi

Da lunedì, e fino al 10 maggio, è possibile presentare domanda per il bando di edilizia residenziale pubblica Si tratta di 16 alloggi di proprietà dell’Erap - Presidio di Ancona, di cui 8 alloggi di nuova costruzione in zona San Silvestro in Strada Intercomunale San Silvestro 95 (con superficie piana calpestabile compresa tra mq 52 e mq 78 circa), 4 alloggi di risulta a Senigallia in via Perugino 83 (con superficie piana calpestabile compresa tra mq. 60 e mq. 89 circa), 4 alloggi di risulta in zona Cesano in Strada Settima 34 (con superficie piana calpestabile compresa tra mq 54 e mq 89).

Il Comune di Senigallia cerca in questo modo di dare una risposta ad uno dei principi fondamentale della cittadinanza quello alla casa, con una vicinanza alle famiglie più in difficoltà. È possibile reperire il bando completo sul sito del Comune di Senigallia. La graduatoria precedente resterà in vigore. Il bando delle case popolari era atteso da tempo ed era già stato oggetto di discussione da parte dell’opposizione che in più occasioni aveva invitato gli Amministratori ad accelerare la procedura. Un anno fa la Guardia di Finanza era intervenuta dopo la scoperta che due alloggi popolari erano stati occupati abusivamente da persone che non avevano alcun titolo per viverci. All’insaputa dell’Erap Marche, due concessionari avevano lasciato il posto ad altri due connazionali e si erano trasferiti all’estero.