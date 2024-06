Case sul lungomare, i prezzi sono alle stelle

La Spiaggia di velluto, dopo Viareggio e Forte dei Marmi, è la località con la più alta differenza di prezzo tra una casa fronte mare e una casa in periferia: la differenza di prezzo supera il 50%. Che il mercato immobiliare sulla spiaggia di velluto non avesse subito un calo di prezzo, lo sanno bene quanti sono alla ricerca di un appartamento, molti dei quali, dopo aver visionato i prezzi, hanno deciso di spostarsi in periferia. Secondo una statistica che ha preso in esame diverse località turistiche d’Italia, la spiaggia di velluto si è classificata al terzo posto, davanti a lei solo la Versilia con Viareggio e Forte dei Marmi. Chi desidera acquistare fronte mare deve mettere in conto un prezzo medio di 3mila e 400 euro al metro quadro, che sale anche di due mila euro (al mq) se l’immobile è di nuova costruizione. Si scende a 2mila 241 euro se si acquista in periferia, dove si raggiungono i 3 mila euro per un immobile di nuova costruzione.

Un gap che supera il 50%, a differenza di Riccione, dove si scende ad un 40%, ma anche di Alassio dove la percentuale è la stessa del capoluogo del divertimento romagnolo. E dire che in Versilia, si sale a 4mila e 500 euro al mq fronte mare, mentre per la periferia il prezzo scende a poco più di 2mila e 500 euro, mentre si va ai 6mila e 200 euro di Forte dei Marmi, sempre per un acquisto fronte mare, mentre si arriva a 4mila e 400 per la periferia. Prezzi da capogiro dove a farne le spese sono soprattutto i cittadini, che si trovano a dover fare i conti con prezzi di vendita astronomici, spesso applicati ad appartamenti le cui condizioni lasciano desiderare. A sorpresa, gap e prezzi si abbassano notevolmente per Rimini dove per una casa fronte mare si pagano più di 2mila e 800 euro al metro quadro, dove si scende a 2mila e 600 euro per la periferia.

A incidere per la spiaggia di velluto sono la qualità della vita e, proprio come a Forte dei Marmi dove il centro e il mare sono facilmente raggiungibili in bicicletta, ovviando così le problematiche legate al traffico che interessano le arterie di collegamento tra centro e periferia. L’uso della bicicletta è sicuramente un punto fermo, ma anche la presenza dei tanti servizi in prossimità delle zone centrali del lungomare, questo consente al turista di acquistare una casa vacanze, rinunciando, una volta in città, all’utilizzo dell’auto.