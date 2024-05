Castelfidardo, azienda distrutta da un incendio. La Baffetti accordions pronta a tornare operativa:: "Lavori in corso, speriamo di ripartire a giugno"

A fuoco erano andati proprio i pezzi che assemblati all’interno di quell’azienda compongono la fisarmonica e gli organetti destinati al mercato nazionale ed estero. Si tratta della Baffetti accordions di Castelfidardo, interessata da un vasto incendio su due piani a metà del marzo scorso.

"Lavori in corso. Speriamo di riprendere la produzione a giugno", scrivono sui social coloro che lavorano a stretto contatto con la ditta, postando foto dei macchinari nuovi, ancora avvolti dal cellophane, che abitano adesso quegli spazi rimasti feriti dal fuoco. Quando da tutta Italia e all’estero, dall’Est Europa fino al Portogallo e anche in America, hanno visto quelle immagini, i cuori di quei musicisti sono scoppiati in lacrime. La "loro" azienda del cuore, così distrutta, annerita nella produzione, ha suscitato un’ondata di tristezza e allo stesso tempo di volontà di risollevare moralmente i proprietari. Alcuni di quei musicisti hanno anche dedicato piccoli concerti in solitaria, imbracciando ovviamente una "Baffetti", e trasmettendoli su Facebook. L’azienda però si è rimboccata subito le maniche, senza piangersi addosso, e adesso è quasi pronta per ripartire e garantire il grande servizio che porta avanti a beneficio di musicisti di tutto il mondo.