Castelfidardo, un tris che fa esultare: "L’obiettivo è arrivare alla salvezza"

C’è soddisfazione in casa Castelfidardo e non può essere diversamente per le tre vittorie nel giro di una settimana tra campionato e Coppa Italia. Soprattutto i sei punti colti in campionato, contro dirette concorrenti alla salvezza, come Recanatese e Notaresco, trascinano la squadra fidardense fuori dalla zona calda (11°). Anche se la classifica resta corta visto che il penultimo posto dista solo due punti. Ma intanto i fidardensi si godono il buon momento. Contro il Notaresco la vittoria viene confezionata nel primo tempo con il doppio vantaggio, poi nella ripresa i marchigiani arretrano, soffrono, stringono i denti, ma alla fine esultano. Decisivi i guizzi di Nanapere e Baldini. Per il primo quattro centri in campionato, il bomber della squadra.

"Sono contento della vittoria e del gol, ma soprattutto di aver aiutato i compagni e l’allenatore a raggiungere l’obiettivo" chiosa Nanapere. Quello, attuale, di vincere ancora, per la terza volta nel giro di una settimana. "Una settimana molto positiva per noi viste le tre vittorie. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forte, grazie anche al supporto dei tifosi e al lavoro del nostro allenatore. Stiamo crescendo e speriamo di continuare su questa strada per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione". Che per ora è quello di una tranquilla salvezza. E aver vinto due scontri diretti come quelli contro la Recanatese e Notaresco oltre a portare in cascina sei punti che valgono doppio aumentano il morale e l’autostima nel gruppo biancoverde che sta imparando dagli errori di inizio stagione.

Soprattutto i biancoverdi ora non sbagliano l’approccio e il finale di partita. "Due partite affrontate nel modo giusto - il pensiero del dg biancoverde Luca Quadrini - sfruttando al meglio la rosa e la massima rotazione tra campionato e Coppa per non spendere troppe energie. Abbiamo tenuto bene il campo contro una buona squadra giocando un ottimo primo tempo. Nel secondo abbiamo arretrato il baricentro di una decina di metri, abbiamo sofferto il Notaresco, bravo negli spazi e che ha riaperto la partita con un bel gol, ma poi abbiamo reagito bene portando a casa i tre punti che ci servivano. E’ stata una domenica fantastica" chiude il direttore dei fidardensi, la seconda di fila. Nella prossima giornata il Castelfidardo scenderà sul campo dell’Aquila che domenica ha pareggiato ad Ancona. A proposito il Castelfidardo è arrivato a un solo punto dai dorici, mentre ha portato a cinque i punti di vantaggio sull’ultima della classe, la Fermana.