Castelletta ha il suo stradario storico

Ecco il "completamento del progetto Stradario Storico di Castelletta". "Un’iniziativa che ha saputo catturare l’essenza e la storia di questa affascinante frazione situata al confine tra Umbria e Marche – spiegano gli assessori Andrea Giombi e Maurizio Serafini -. Il progetto, nato dall’idea brillante dei giovani del luogo, ha ottenuto il sostegno entusiastico dell’intera comunità locale, dimostrando come la collaborazione e la passione condivisa possano fare la differenza".

Il gruppo di giovani, guidato da Nicola Comodi come ideatore, Daniele Stopponi per il settore social e informatico, Luca Lazzari e Gabriele Sforza per i materiali e la progettazione, Alessandro Gentili per la narrazione poetica e la comunicazione, e Maurizio Chiodi per le cartine e i rapporti istituzionali, ha lavorato instancabilmente. "Il nuovo stradario – spiegano - è molto più di un elenco di vie, è un tributo alla ricca storia, cultura e bellezza del borgo e si presenta come un prezioso strumento di scoperta grazie a fotografie, racconti e informazioni storiche. Questa opera non solo conserva la memoria storica del luogo, ma promuove anche il turismo culturale, contribuendo a mantenere viva l’identità della comunità".