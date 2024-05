Castelletta, il pino pronto a essere abbattuto. La protesta dei residenti

Il pino di Castelletta verso l’abbattimento: protestano residenti. Già l’anno scorso i cittadini si erano mobilitati per chiedere di salvaguardare la grossa pianta simbolo della frazione. Nei giorni l’amministrazione in assemblea pubblica, presenti il vicesindaco Gabriele Comodi e l’assessore Lorenzo Vergnetta, ha reso nota la decisione: sulla base della relazione di un tecnico, l’albero andrebbe abbattuto perché insicuro per il muro che divide la piazza Alta dalla piazza Bassa del borgo. In sei mesi dovrebbe essere abbattuto.