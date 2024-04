Catani torna all’attacco:: "Via dedicata alla Lisi" Il consigliere Giancarlo Catani propone l'intitolazione di uno spazio pubblico a Virna Lisi, celebre attrice jesina scomparsa nel 2014. La proposta sarà discussa in consiglio comunale e coinvolgerà le commissioni competenti. Virna Lisi, icona del cinema italiano e internazionale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua brillante carriera.