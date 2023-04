Cavalcavia, lavori a rilento e chiusure L’opposizione all’attacco della giunta

Cavalcavia del viale della Vittoria chiuso (da lunedì prossimo) per due mesi e mezzo fino al 30 giugno: non si placano le polemiche. Fratelli d’Italia annuncia un accesso agli atti: "Avevamo già espresso alla giunta le perplessità riguardo la lentezza dei lavori del cantiere del cavalcavia in Viale della Vittoria. Ora apprendiamo di questa lunga chiusura che incredibili disagi alla cittadinanza. Chiederemo l’accesso agli atti per approfondire e constatare se le scelte effettuate dall’amministrazione comunale siano state le migliori per la comunità". "Dal momento che si tratta di un’arteria fondamentale per la circolazione dei mezzi nella nostra città e considerato che rispetto a questa previsione non è stato fatto alcun cenno durante i lavori del recente consiglio comunale – rimarcano da JesiAmo -, a fronte di questa mancata condivisione chiediamo la convocazione delle commissioni consiliari congiunte 1 e 3 per comprendere al meglio la consistenza di questi lavori, le strategie condivise e adottate per un provvedimento inevitabilmente avrà su tutta la popolazione. Chiederemo di esaminare le possibili soluzioni tecniche alternative".