Spacciava banconote false in centro. Sudanese espulso dalla città per 3 anni

Spacciava banconote false: Foglio di Via Obbligatorio per un sudanese disposto dalla questura di Ancona. L’uomo, che dovrà restare lontano dal territorio comunale per tre anni, è stato trovato con 41 ‘pezzi falsi’. Tutto è nato nel primo pomeriggio di mercoledì quando un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in piazza Cavour perché aveva notato un soggetto intento a urinare in presenza di diversi passanti che attraversavano la piazza. L’uomo fermato, sprovvisto di documenti identificativi, da un controllo era risultato in possesso di una mazzetta di banconote da 20 euro, che presentavano tutte lo stesso numero di serie. Per questo motivo è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. Identificato come cittadino sudanese di 35 anni, regolarmente soggiornante in Liguria, con numerosi precedenti penali contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, violazioni delle norme sugli stupefacenti e atti contrari alla pubblica decenza.

Da un ulteriore e più accurato controllo delle banconote in suo possesso è stato accertato che le stesse non reagivano ai raggi U.V., risultavano prive di filigrana e con fattezze cromatiche anomale. Nella tasca dei pantaloni sono state trovate banconote simili, tutte prive delle caratteristiche di sicurezza e uguale numero di serie. Da qui è scattato il sequestro delle 41 banconote false.

Il sudanese è stato deferito all’autorità giudiziaria per la spendita di monete falsificate e per la violazione delle norme sul soggiorno nel territorio nazionale e sanzionato amministrativamente per atti contro la pubblica decenza visto il suo show pubblico davanti alle persone. Nell’immediatezza, valutata la pericolosità sociale del soggetto, è stata adottata nei suoi confronti da parte del questore di Ancona la misura preventiva del Foglio di Via Obbligatorio con la quale gli è stato intimato di lasciare il territorio comunale di Ancona con il divieto di farvi ritorno per un periodo di tre anni.