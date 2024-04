Scivolano sulla scalinata: un doppio soccorso

Doppio infortunio, in poche ore, lungo i gradini della scalinata del Passetto. In entrambi i casi sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati per accertamenti in ospedale. Il primo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando una giovane donna di 37 anni è scivolata lungo i gradini della scalinata. Fortunatamente, le sue ferite sono state giudicate lievi ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per controlli aggiuntivi. Poco prima delle 11 di ieri, un’altra persona, una donna anziana di 67 anni, ha riportato un infortunio simile mentre percorreva la stessa scalinata. Anche in questo caso, le ferite sono risultate essere di entità minore, ma è stata ugualmente trasportata al pronto soccorso per precauzione.