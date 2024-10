C’è ‘Caccia alla zucca’ e ‘Halloween allo zoo’

Il Parco Zoo Falconara si prepara per il "gran finale", prima della chiusura per la stagione invernale a partire da lunedì prossimo (4 novembre). Da venerdì a domenica, infatti, ecco gli eventi ‘Caccia alla zucca’ e ‘Halloween allo zoo’. Il primo è un divertente gioco a squadre per preparare gli arricchimenti di alcuni animali ospiti della struttura. L’attività si rivolge ai bambini dai cinque anni di età accompagnati da un adulto, per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale del Parco. L’iniziativa è gratuita e compresa nel costo del biglietto di ingresso. Nel weekend più spaventoso dell’anno, però, ci sarà spazio anche ad iniziative a tema. L’Aia del Contadino verrà allestita con ragnatele, zucche e fantasmi e lo staff didattico mascherato da pipistrelli e lupi accoglierà le famiglie dalle 14 alle 16 con mascherine da colorare, angolo delle foto e truccabimbi a tema. In caso di maltempo tutte le iniziative saranno annullate. Escluso il martedì, il Parco Zoo Falconara sarà aperto dalle 10 alle 17. Come di consueto la biglietteria chiuderà un’ora prima dell’ultimo slot disponibile per accedere al giardino zoologico di Barcaglione.