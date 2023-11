Centri per famiglie. Progetto da 0 a 3 anni

Centri per famiglie, ecco un progetto per i neogenitori. In via Petrarca a Fabriano ieri si è aperto lo Spazio 0-3, un momento pensato per i piccolissimi e per chi vive con loro, in cui giocare e approfondire dubbi e domande. Oggi per la fascia 03-10 il laboratorio "Luci e Colori d’Autunno", mentre venerdì per la fascia 03-05 è prevista l’attività "Yoga con gli animali del bosco", tra relax, divertimento e natura. Prenotazioni su centrifamiglie.ambito10@gmail.com. Anche a Cerreto d’Esi si è partiti con le attività per le famiglie e lunedì prossimo per i bambini di fascia 03-10 si svolgerà "Un Pomeriggio con Peter Coniglio", laboratorio di origami ispirato alle opere di Beatrix Potter. Il 16 novembre, poi un laboratorio di Scenografia promosso dal Teatro Pirata (età indicata, 06-10 anni, ore 15.00-19.00). Prenotazioni su centrofam.cerreto@gmail.com. A Sassoferrato, oggi il laboratorio di Scenografia con il Teatro Pirata (ore 15.00-19.00), a cui seguiranno mercoledì prossimo lo Spazio 0-3 e il 22 le Lezioni di Pittura con Simona Barbaresi. Per iscrizioni: 340-5360951. A Fabriano, il centro è attivo ogni martedì, mercoledì e venerdì; a Sassoferrato tutti i mercoledì; a Cerreto d’Esi tutti i lunedì. Per tutti dalle 17:30 alle 19.