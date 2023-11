Centro di raccolta, stop ai calcinacci

Stop al conferimento di calcinacci e materiali da demolizione al centro di raccolta del campo Bario di viale don Minzoni. A informare della novità è JesiServizi che parla di "motivi organizzativi" che non sarebbero legati all’inchiesta su tangenti e illegale smaltimento di rifiuti (anche calcinacci appunto) che ha visto arrestare anche un dipendente della partecipata comunale che avrebbe ricevuto le mazzette in cambio di conferimenti ‘facili’ di rifiuti speciali. Inchiesta che indaga anche lo smaltimento di inerti avvenuto al centro ambiente di viale don Minzoni con la complicità, secondo le accuse di Sergio Dolciotti, direttore tecnico della JesiServizi finito ai domiciliari lo scorso mese. "JesiServizi informa che, per esigenze tecniche, è temporaneamente sospeso il conferimento di inerti (calcinacci e materiali di demolizione, ndr) da parte dei cittadini al centro di raccolta presso il campo Boario – recita la nota inviata ieri pomeriggio –. Sarà cura della società comunicare, non appena possibile, la ripresa del conferimento".