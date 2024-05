Cerreto d’Esi, apre una nuova attività: un’osteria in centro

Ancora un’attività ha aperto i battenti a Cerreto d’Esi. Al taglio del nastro anche il sindao David Grillini: "Con molto piacere oggi abbiamo tagliato il nastro per l’inaugurazione della nuova Osteria da Buracció, un bellissimo ristorante nel centro. Aprire una attività di questo tipo contempla passione, coraggio, voglia di fare, un traguardo importante, risultato di lavoro e dedizione. Faccio i miei auguri ai fratelli Zamparini per questa avventura, sicuramente per come vi conosciamo siamo sicuri che metterete anima e calore".