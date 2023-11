Chef Cracco da "Andreina" ospite del collega Recanati

Il grande chef vicentino Carlo Cracco, noto per la sua presenza come giudice di Masterchef, era ospite al ristorante Andreina di Loreto l’altro giorno, un incontro fortuito e sicuramente proficuo con lo chef loretano stellato proprietario del locale Errico Recanati. "Un incontro con la mia ’famiglia a fuoco vivo’, come mi piace chiamarla", ha detto Recanati con ironia accogliendo nel ristorante Cracco, rifacendosi proprio a uno dei suoi must, quel tipo di cucina che solo un tempo contemplava la brace cotta in quel modo sul fuoco. Una serata particolare fatta di sapori e sorrisi, niente più. Tra i due potrebbe essere nata una collaborazione che però resta rigorosamente top secret. Lo chef loretano è sempre stato attento a quello che ruotava attorno a nonna Andreina e il rispetto verso ciò che ha ereditato, quello che è stata la sua cucina, e lo traduce in un’espressione culinaria d’avanguardia che piace senza alcuna esitazione. Il plauso dei loretani buongustai è tutto per lui.