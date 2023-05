"Chi ha il reddito di cittadinanza aiuti la Romagna"

"Sarebbe bello e fattivamente utile aiutare l’Emilia Romagna in questo tragico momento con l’utilizzo dei 187 percettori del reddito di cittadinanza residenti sul territorio falconarese". È l’invito di Anna Grasso, leader della lista Falconara Libertas, e rivolto ai destinatari del sussidio statale e al sindaco di Falconara, Stefania Signorini. "Una bella idea – spiega la commissaria di Polizia locale in servizio a Jesi - perché la solidarietà e l’altruismo devono essere alla base di una società ‘civile’, ma soprattutto, per noi di Falconara Libertas, ‘cristiana’". Insiste Grasso: "Fattivamente utile perché il ripristino dello stato dei luoghi è unitamente ai mezzi di sussistenza, tra le prime necessità. L’augurio che ci facciamo è che attraverso il nostro appello – conclude - si possa concretizzare un aiuto immediato. D’altronde gli stessi percettori sono loro stessi destinatari di un gesto di solidarietà: allora chi più di loro potrebbe capire?". Intanto il Comune, d’intesa con la Caritas, ha già attivato una raccolta di beni di prima necessità per aiutare le popolazioni alluvionate. I materiali possono essere consegnati nella sede di piazza Sant’Antonio dal lunedì al sabato con orari 10-12 e 16-18.30.