Chiuso ponte San Carlo: "Disagi per i residenti"

Ponte San Carlo chiuso definitivamente al traffico ieri mattina: alcuni pedoni transitano ancora. La demolizione, infatti, non scatterà prima di una decina di giorni. Si stanno ultimando gli interventi di trasferimento dei sottoservizi nell’alveo del fiume. Giovedì sera e notte previsti disagi per i residenti del quartiere Minonna, della zona di via Marconi, ma anche del centro. "Viva Servizi informa – spiegano dall’amministrazione comunale – che per eseguire interventi di manutenzione della rete idrica nell’ambito dei lavori al ponte San Carlo, sarà interrotta l’erogazione del servizio in alcune zone, dalle 21.30 di giovedì alle 3.30 di venerdì. Saranno interessate dall’interruzione la zona di via Minonna, parte di via Marconi e alcune zone limitrofe al ponte. Potrebbero altresì verificarsi cali di pressione nel centro storico e in corso Matteotti. Alla riapertura dei rubinetti potranno verificarsi provvisorie manifestazioni di acqua torbida, dei fenomeni che tenderanno poi velocemente a scomparire con il flussaggio dell’acqua".