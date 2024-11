Cimiteri, aggiornate le tariffe su base Istat. Aumenti da 6 a 140 euro

La Giunta ha aggiornato le tariffe relative ai servizi cimiteriali di tumulazione che erano ferme all’ultimo aggiornamento del 2016.

La rimodulazione si è resa necessaria sia per il considerevole lasso di tempo intercorso dall’ultimo incremento delle tariffe, sia in considerazione dei maggiori costi di manodopera e materiali dovuti alla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni.

La Giunta ha quindi stabilito che le nuove tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno soggette ad adeguamento annuale all’indice Istat-Foi.

Gli incrementi saranno da circa 6 euro a circa 140 euro massimi a seconda delle singole voci, con un aumento medio di circa 56 euro. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di tumulazione, è stato necessario accorpare le varie opere edili (muratura e smuratura) ad esse collegate, prevedendo che in caso di lavori parziali (sola muratura) debba applicarsi una riduzione del 50% della tariffa, che comprende già entrambe le attività.