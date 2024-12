Civiche benemerenze a Govoni e al prof Cinti

Domani alle 17 in Comune il conferimento delle due civiche benemerenze decise dal Consiglio. Una cittadinanza benemerita alla memoria andrà al prof. Vitaliano Cinti, tra i più autorevoli protagonisti della cultura di Jesi del Novecento, uomo di scuola e italianista di eccezionale competenza, studioso dai molteplici interessi. Cinti è stato autore di prestigiosi volumi, tra cui costituiscono pietre miliari quelli sulla storia della città. A tale prolifica produzione ha unito un non minore impegno sociale che lo ha visto tra i fondatori del Rotary Club Jesi e della Libera Università per Adulti. La cittadinanza onoraria andrà a Nicolò Govoni, il giovanissimo fondatore di Still I Rise, organizzazione no profit impegnata nell’apertura di scuole per i bambini più vulnerabili in diversi paesi del mondo, già candidato al Nobel per la Pace. Govoni ha improntato la propria esistenza a garantire ai minori - profughi, svantaggiati ed orfani - istruzione, sicurezza e protezione, affiancando a tale meritoria attività una ricca testimonianza editoriale e divulgativa sui diritti fondamentali dell’infanzia. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune.