Civiltà dell’Appennino. Quale sarà il futuro?

"Quale futuro per la Civiltà dell’Appennino?" Se ne parlerà oggi alle 17,30 all’hotel Terme di Frasassi in Frazione San Vittore, 8 di Genga. Ad aprire il convegno sarà Giulio Argalia. A seguire Jacopo Angelini parlerà di "Ambiente e Monachesimo. Storie ed evoluzione degli habitat dell’Appennino umbro-marchigiano". Angelini, faunista, ornitologo, presidente del Cts del Parco regionale della Gola della Rossa- Frasassi parlerà del territorio montano di Fabriano che ha la più alta densità di abbazie benedettine d’Europa il e "può sviluppare economie di scala molto importanti facendo conoscere territori appenninici ricchissimi di storia, natura e biodiversità, frenando anche lo spopolamento dei borghi medievali appenninici". Alle 18,15 sarà la volta de "Il sisma. Quale ricostruzione?". Si parlerà di prevenzione, protezione e strategie per un nuovo appeal dell’Italia di Mezzo grazie a Massimo Mariani, ingegnere e architetto, docente di sismica e geotecnica, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Interverranno anche Alessandro Massi, presidente del Consiglio, Comune di Tolentino, Fabiola Caprari, segretaria generale del Comune di Treia e Giacomo Rossi, consigliere regionale.