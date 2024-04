Clementi: "Li stavamo mettendo in difficoltà"

La Vigor Senigallia cede il passo all’Avezzano in un delicato scontro diretto per i playoff. "Abbiamo perso la partita nel nostro momento migliore – dice il tecnico Aldo Clementi – quando eravamo riusciti a mettere in difficoltà l’Avezzano". Queste le prime parole di Clementi che poi sulla gara aggiunge: "Dopo un primo tempo in cui abbiamo avuto i nostri problemi nel contenere giocatori di livello e dopo essere passati in svantaggio, ci siamo ripresi e abbiamo pareggiato per poi finire in perfetto equilibrio. Poi nella ripresa abbiamo approcciato con continuità, siamo stati spesso noi a fare la partita nel tentativo di fare gol. Nel momento di massima spinta, con il gol che poteva valere anche la vittoria che sembrava nell’aria, abbiamo preso una rete evitabile. Siamo stati anche sfortunati perché con un rimpallo la palla è andata all’incrocio e in quel momento sembrava che l’Avezzano si fosse abbassato". Visibilmente sconsolato, Clementi prosegue: "In chiusura poi è arrivato il terzo gol con un gesto tecnico importante e la gara si è chiusa. Perdiamo in modo immeritato con un punteggio che non rispecchia le dinamiche di gioco. Ora mi auguro di vedere una Vigor migliore anche dal punto di vista dell’infermeria, perché siamo in difficoltà nelle ultime settimane. Voglio vedere questo spirito, facendoci trovare sempre presenti anche su campi così complicati”.