Cocaina nascosta in cantina: arrestato 30enne

I carabinieri lo fermano per un normale controllo e gli trovano cocaina nascosta tra i vestiti e poi in cantina assieme a della marijuana: trentenne residente in città arrestato dai carabinieri di Fabriano. Il presunto pusher dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno fermato mercoledì durante un controllo in strada. Prima i militari hanno trovato alcuni grammi di cocaina tra gli indumenti del giovane, poi è scattata la perquisizione domiciliare. Nascosta in cantina i militari hanno trovato una quantità importante di cocaina, complessivamente 40 grammi e 26 di marijuana. Ieri mattina nel tribunale di Ancona si è tenuta la convalida dell’arresto.

Il ragazzo è stato interrogato dal gip e adesso il giudice, entro cinque giorni, deciderà se disporre i domiciliari oppure l’obbligo di firma. Nel frattempo il giovane, difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del pronunciamento del giudice. L’arrestato ha dichiarato che la sostanza è totalmente sua e che era destinata ad un uso personale. Negando quindi di essere uno spacciatore. È stata nel frattempo disposta per la prossima settimana la verifica sulla qualità dello stupefacente, tramite test tossicologico. Ma non è tutto perché durante i controlli messi in campo sul territorio nei giorni scorsi, dalle pattuglie dei carabinieri sono stati beccati ancora due giovani alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno infatti denunciato due automobilisti per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il primo è un fabrianese trentenne, fermato giorni fa, di notte in via Casoli. Sottoposto al controllo è risultato nervoso tale da far scattare un accertamento ulteriore con le analisi di primo e secondo livello all’ospedale. E’ risultato positivo a cocaina e anfetamine. Disposto il ritiro della patente, al ragazzo è stata elevata una contravvenzione piuttosto elevata oltre alla denuncia.

In centro storico, invece, sempre l’aliquota Radiomobile dei carabinieri, ha fermato un altro giovane del posto: anche lui è stato sottoposto ad accertamenti e analisi. Il trentenne è risultato positivo ai cannabinoidi. Anche per lui patente ritirata e denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti. I controlli procederanno incessanti anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in ottica soprattutto preventiva.

Sara Ferreri