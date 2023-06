Complanare chiusa ed eventi: traffico in tilt

Complanare chiusa, cantieri ed eventi, la spiaggia di velluto diventa ostaggio del traffico. Una giornata da incubo quella che hanno vissuto ieri gli automobilisti che si sono trovati a dover ‘attraversare’ la città: chiuso il ponte Garibaldi perché inagibile dopo l’alluvione dello scorso 15 settembre, chiuso una parte del centro storico per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’Rds Summer Festival, in programma ieri e questa sera.

Non ha aiutato nemmeno la chiusura di viale Anita Garibaldi e il guasto al semaforo nell’intersezione tra viale Quattro Novembre e Largo Puccini. La complanare resterà chiusa anche oggi per consentire la manutenzione del verde.

"Una scelta scellerata", questo è quanto scrivono sui social, per lamentare le lunghe code e l’impossibilità di circolare in alcuni tratti. Una città sotto sequestro di cantieri aperti e chiusure: "Dal semaforo di via Podesti a ponte Zavatti ho impiegato 22 minuti – si legge sul web –. Se si fossero attrezzati sul viale IV novembre per offrire il pranzo a chi era in colonna sarebbero diventati milionari".

Effetto opposto lungo la complanare sud, praticamente deserta in quanto la gran parte degli automobilisti per attraversare la città ha optato per la statale per evitare altre code presenti nel tragitto per raggiungere la bretella sud. Una situazione in continuo peggioramento, soprattutto in vista della serata quando in migliaia si sono diretti verso il centro storico per partecipare al concerto organizzato da Rds Summer Festival. Code anche in via Raffaello Sanzio e una coda perenne in via Cilea è tornata a far infuriare i residenti che, dopo l’attivazione del T-red si trovano costantemente una colonna sotto casa.

E quella di domani si preannuncia un’altra giornata da bollino rosso: il tratto nord della bretella sarà riaperto dopo le 12, mentre nulla da fare per viale Anita Garibaldi che resterà chiusa ancora per un po’, così come il ponte Garibaldi. Al traffico quotidiano dovrà sommarsi quello del fine settimana a cui si aggiungerà il compleanno di Rds in programma in piazza Garibaldi questa sera.

Difficile, se non impossibile trovare parcheggio dopo le 18, sia sul lungomare, che in prossimità del centro storico. A lamentarsi per la presenza delle auto davanti alle abitazioni sono stati tanti residenti del quartiere dell’ex Piano Regolatore ma anche quelli del Vivere Verde dove in tanti hanno optato per lasciare l’auto per poi raggiungere la zona del concerto a piedi.