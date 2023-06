Comune di Ancona, Alfabetizzazione Digitale con la "Bussola Digitale"!

Supportare l’alfabetizzazione dei cittadini con la "Bussola digitale". E’ un progetto che la giunta comunale ha approvato nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore all’Informatica Antonella Andreoli. L’obiettivo del servizio che si svilupperà è quello di contribuire a porre tutti i residenti del capoluogo dorico nelle giuste condizioni per utilizzare strumenti, piattaforme e servizi online, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, come, ad esempio, l’identità digitale spid, i pagamenti online, gli sportelli digitali per cittadini e imprese, i servizi di prenotazione, le pratiche legate all’istruzione (iscrizioni, agevolazioni, registro elettronico, mense, trasporti scolastici), alla mobilità (trasporto pubblico locale, parcheggi, taxi, ztl), i servizi anagrafici, i certificati online, l’uso dei fascicoli sanitari e molti altri servizi, pubblici e privati. Insomma il progetto avrà il compito di guidare, come fa una bussola quando si smarrisce la rotta.

"Sono felice – afferma l’assessore Andreoli – che tra i primi atti di giunta che riguardano una delle mie deleghe ci sia proprio questa iniziativa, che raggiunge direttamente e concretamente i cittadini. In questo modo rispondiamo infatti a un bisogno effettivo, perché oggi l’alfabetizzazione digitale è il mezzo per fruire in modo efficiente ed efficace di una gran parte dei servizi della pubblica amministrazione".

Per la realizzazione del progetto, nato a seguito degli input arrivati dal governo centrale, anticipati dal Piao, il piano integrato di attività e organizzazione, che suggerisce agli enti locali di facilitare l’accesso ai nuovi servizi digitali, il Comune ha intercettato il bando Pnrr della Regione Marche relativo ai Centri di facilitazione digitale e ha proposto tre centri di facilitazione, che saranno dislocati nei locali delle ex Circoscrizioni: via Cesare Battisti 11, via Scrima 19 e piazza Salvo D’Acquisto 29. Lì i cittadini potranno avvalersi del supporto per il disbrigo di pratiche online e per l’approccio ai mezzi digitali. Nelle prossime settimane sarà organizzato concretamente il lavoro dei facilitatori, così che alla fine dell’estate il servizio sia pienamente attivo nelle tre sedi prescelte.