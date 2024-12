Comune, il commissario studia il bilancio. Antonelli contro Latini: "Ricostruzioni farlocche"

E’ al lavoro la commissaria Grazia Branca nominata dal Prefetto alla guida del Comune fino alla data delle elezioni anticipate di maggio. Preso atto delle urgenze, in primis il bilancio di previsione da approvare entro il 31 (salvo proroghe). L’intenzione è chiuderlo a giorni con un atto di giunta e poi l’iter prevede che venga inviato ai revisori dei conti. I tempi potrebbero slittare ai primi di gennaio, ma pare proprio che Osimo su questo fronte ce la farà. La dottoressa Branca non è da sola, ha già nominato la sub commissaria, la dottoressa Raffaella Minardi, dirigente della prefettura. E intanto la polemica politica non ha mai smesso di impazzare, anche, e comunque, dopo le dimissioni dell’ormai ex sindaco Francesco Pirani. Il centrodestra e il mondo del civismo, inevitabilmente in frantumi, cercano di trovare una strada propria. Timidi approcci iniziano, come l’apertura del capogruppo delle Liste civiche-Su la testa Dino Latini, che l’ha affermato sabato scorso durante la conferenza stampa indetta per raccontare la sua versione. Ma problemi, e rancori, restano.

Aspro il commento della lista Osimo al centro a sostegno del candidato apparentato con Pirani, Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle Civiche: "La verità è nei numeri, altro che conferenze farlocche e mistificatrici", dice, riferendosi al fatto che Latini, accanto ai tre consiglieri delle Liste civiche, ha detto che il gruppo non ha partecipato a 3 consigli su 12 e che non è responsabile di aver "ingessato" la città. Più che mai unito, dall’altra parte, il centrosinistra che gode, anche stavolta, dell’appoggio del Movimento cinque stelle ricandidando la candidata Michela Glorio.

E intanto i problemi dei cittadini rimangono, come quello, più che mai sentito, della mancanza di parcheggi in centro. I residenti tornano a lamentare: "Pagare 350 euro per il permesso e dover girare più di due ore perché il parcheggio non c’è. Come ogni sera non riesco e a tornare a casa perché non so dove fermare la macchina. Non si può continuare così", dice un’osimana mentre un altro gli fa eco: "L’unica soluzione è destinare i parcheggi del centro ai residenti e rendere più funzionale il maxiparcheggio. Tutti sanno che questa è l’unica soluzione ma nessuno la mette in pratica". Proposte migliorative erano state avanzate ma la caduta del governo cittadino non permetterà di metterle in atto.

Silvia Santini