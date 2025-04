Fontana dei 2 soli rovinata: "Manutenzione difficile per colpa dei materiali"

Hanno fatto molto discutere le foto pubblicate dal Carlino l’altro giorno sulle condizioni della "Fontana dei due soli" del maestro Enzo Cucchi e sul posizionamento dei pali dell’illuminazione waterfront che ostruiscono la visuale dei monumenti storici del porto antico come l’Arco di Traiano e l’arco Clementino. Lo skyline è stato modificato dalla presenza dei pali. Decine i commenti sulla nostra pagina social di cittadini e semplici visitatori che sono rimasti a bocca aperta nel constatare lo stato di degrado in cui versa la fontana realizzata dall’artista e fortemente voluta da Comune e autorità portuale proprio in quel punto storico della città.

Sulla quesione interviene ora anche l’Autorità di Sistema portuale che "conferma l’attenzione costante per le manutenzioni del Porto Antico di Ancona" si legge ina una nota a firma del dottor Guido Vettorel, Responsabile Settore sviluppo, promozione, statistiche, comunicazione e progetti comunitari, nonchè responsabile dell’unità sviluppo, promozione, statistica, comunicazione e progetti UE. "Ne sono prova più recente – continua Vettorel – gli apprezzamenti ricevuti durante la recente sosta di nave Vespucci a Banchina San Francesco. Gli interventi sono programmati con cadenza regolare, oltre alle azioni straordinarie in caso di necessità ulteriori. La Fontana dei due soli è un’opera realizzata con materiali che rendono estremamente difficoltosa ed onerosa la manutenzione in un ambiente ricco di salsedine, come segnalato anche allo staff tecnico che ha coadiuvato il Maestro Cucchi nella progettazione e realizzazione dell’opera. Dopo 9 anni, è stato deciso di intervenire con una manutenzione straordinaria approfondita, che si prevede di portare a termine prima dell’avvio dell’Arena del mare previsto a luglio prossimo.

Il Porto Antico, infine, entro l’estate potrà godere della nuova illuminazione, intervento progettato ed in fase di attuazione da parte del Comune di Ancona nell’ambito del finanziamento ITI Waterfront. Con il procedere delle attività, dopo gli stop forzati dovuti al rinvenimento del residuo bellico e all’arrivo del Vespucci, l’ADSP attuerà entro i prossimi due mesi l’intervento di rimozione della torre faro in prossimità della Porta Clementina e la ricollocazione degli apparati tecnologici di videosorveglianza e sicurezza qui collocati.