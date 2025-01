Concerto Epifania a S.Giovanni Battista

Tra estro e tradizione, la Rassegna “Musica Praecentio” (XXXII Edizione) continua a camminare tra passato e presente, con colori d’Autore e la tradizionale cura del dettaglio: tutto ciò rende unica l’esperienza di ascolto e di maturazione interiore proposta dall’Associazione “Rosasolis”, da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione dell’Arte e della Cultura presso la Chiesa di S. Giovanni Battista.

Il palinsesto del 6 gennaio 2025 (ore 9,30) celebrerà la Solennità dell’Epifania con l’eleganza e il fascino di melodie senza tempo. Ecco una serie di ascolti adatti a grandi e piccini: il gesto poetico (le letture sono tratte dalle sillogi del Card. P.M. Petrucci, dell’Abate S.-J. Pellegrin, del Padre Alard Le Roy e del Vescovo F.-H. de Ploeuc) è agito da Elisabetta Diamantini, capace di incantare l’uditorio con un bouquet di canti natalizi francesi (tratti da “Chants des Noëls anciens et nouveaux de la grande Bible”, editi a Parigi per i tipi di Christophe Ballard), elaborati anche per organo solista da grandi compositori francesi: C. Balbastre, J.–F. Dandrieu e A. Guilmant.

Il M° Mariella Martelli proporrà anche una sua composizione inedita (“Quel Astre éclatant…”) all’organo firmato da C. Vegezzi-Bossi (Torino, 1887).