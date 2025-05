Concluso l’abbattimento di 16 esemplari a rischio

Terminato l’abbattimento dei pioppi in via Mercantini. Sono 16 gli esemplari abbattuti dopo essere stati sottoposti a perizie tecniche e verifiche di stabilità. "è emerso che per nessuno degli alberi indagati sono prescrivibili misure idonee alla riduzione del pericolo e del rischio e per tutti è necessario procedere con urgenza all’abbattimento – parte dell’esito della relazione – Gli ultimi pioppi abbattuti erano posizionati lato monte, quelli lato mare erano stati abbattuti lo scorso dicembre, per questi era stata necessaria una potatura per verificare le condizioni della parte superiore dell’arbusto. In via Mercantini è previsto un restyling dei marciapiedi, con tanto di pista ciclabile e una ripiantumazione come già avvenuto per viale Anita Garibaldi, dove l’intervento è stato più complesso in quanto sono stati rivisti anche i sottoservizi ed è stato necessario intervenire non solo nei marciapiedi, ma nell’intera carreggiata danneggiata dalle radici dei pini che sono stati abbattuti.

Proseguono gli esami per verificare le condizioni degli alberi in modo da evitare situazione come l’albero caduto giovedì mattina in via Bramante, a poca distanza da alcuni passanti. Episodi simili si erano verificati anche in viale Leopardi e a Marzocca.