Conduttore macchine utensili automatiche

Un conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali. Data scadenza: 12/05/24. Codice offerta 368750/11. Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Tel: 071/2137532. Lavoro dipendente. Azienda di Osimo de settore metalmeccanico ricerca 1 operaio/a matalmeccanico/a con esperienza. Mansioni: conduzione macchinari utensili, utilizzo strumenti da banco per lavorazioni a freddo di metalli, assemblaggio, rifinitura, preparazione dei pezzi da saldare. Conoscenze tecniche: preferibile conoscenza delle tecniche di taglio, deformazione, saldatura, rifinitura, assemblaggio metalli e delle attrezzature tipiche del ruolo. Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua italiana. Preferiti candidati con patentino per conduzione carrelli elevatori. Sede di lavoro: Osimo. Tempo pieno. Tipologia contrattuale: tempo determinato rinnovabile/trasformabile. Per candidarsi contattare il numero 071/710871 o inviare email a amministrazione@gaggiotti.com.