"Confronto con Amazon per le infrastrutture"

"Dall’incontro di giovedì sapremo probabilmente se l’hub si avvierà prima o dopo il prossimo Natale e quando sarà avviata la campagna dii recruitment dei magazzinieri". Così ieri in aula il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in vista del sopralluogo al cantiere Amazon previsto per domani. "Sulla rete infrastrutturale attorno al polo di cui si è dibattuto nell’ultimo periodo – ha aggiunto Fiordelmondo – ci tengo a confermare e precisare che Amazon non si insedia senza verificare la tenuta dell’infrastruttura ma cercheremo di capire la loro visione di trasporto e cosa implementeranno. Da parte nostra insistiamo sull’aspetto dello sviluppo dal punto di vita ambientale, sul trasporto merci e persone sempre più su rotaia. Passaggi che dobbiamo pretendere da noi stessi".

"Ho chiesto di aprire l’evento ai sindaci della Vallesina e del comprensorio e saremo una ventina e dialogheremo secondo un percorso concordato". Alla luce di quanto emergerà domani i sindaci poi avranno un nuovo confronto. "Ho convocato la consulta sviluppo economico e occupazione su vari temi tra cui Amazon – spiega il sindaco -. Sarà estesa anche ai sindaci del territorio". Si terrà il 18 aprile. A sollevare in aula il tema Amazon il consigliere Nicola Filonzi che ha chiesto come siano stati impiegati gli oneri di urbanizzazione. "Gli oneri sono stati incassati il 10 febbraio 2023 per 4 milioni 375mila euro – ha spiegato l’assessore Paola Lenti – e sono stati completamente impegnati. Per la realizzazione del primo stralcio della ristrutturazione della casa di riposo pari a 2,5 milioni, 2 milioni derivano da Amazon. Per il restyling del complesso San Martino sono stati utilizzati un altro milione e 156mila euro a copertura dei lavori finanziati con il Pnrr. Dopo i progetti definitivi l’impegno di spesa è risultato nettamente superiore rispetto alle previsioni, come per il restyling del Cascamificio dove l’ulteriore impegno di spesa di 150mila euro a carico dell’Ente sono stati reperiti negli oneri Amazon".

E poi la "centrale termica al Palatriccoli per 275mila euro senza la quale si rischiava la chiusura dell’impianto sportivo poiché il finanziamento regionale non ci è stato concesso". E ancora: "Il completamento dell’impianto antincendio e del rifacimento esterno della scuola Martiri della Libertà per 150mila euro", la realizzazione degli spogliatoi per i dipendenti comunali che avevano sede al San Martino, interventi propedeutici alla riqualificazione del Granita, 140mila euro per la palestra Carbonari, manutenzioni nelle scuole e delle strade".

Sara Ferreri