Congresso Adiconsum, si parla di sostenibilità

Domani a partire dalle ore 9 si terrà a Senigallia, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Panzini, il IX Congresso di Adiconsum Marche APS. Come già spiega il titolo scelto per l’incontro, "Consumo consapevole, futuro sostenibile: il valore delle scelte quotidiane", gli esperti faranno il punto sulla situazione attuale con uno sguardo rivolto al futuro. Un appuntamento importante per riflettere sui nuovi scenari del consumo, sulla tutela dei cittadini e sull’urgenza di promuovere una cultura della sostenibilità che parta proprio dai gesti quotidiani di ciascuno di noi.

I lavori congressuali saranno aperti dalla relazione della Presidenza, a cura di Francesco Varagona, Presidente di Adiconsum Marche APS, che offrirà un quadro aggiornato delle sfide e delle opportunità che attendono l’associazione nei prossimi anni. L’evento vedrà la partecipazione di delegati provenienti da tutta la regione, in un momento di confronto e rilancio dell’impegno a favore dei diritti dei consumatori e della transizione verso modelli di vita e consumo più equi, consapevoli e sostenibili.

Concluderà i lavori Andrea Di Palma, componente la presidenza di Adiconsum Nazionale, a testimonianza del forte legame tra i livelli territoriali e l’impegno dell’associazione a livello nazionale per la difesa dei consumatori e la promozione di scelte responsabili.