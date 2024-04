Consiglio comunale infuocato: tiene banco il caso delle antenne

Consiglio comunale infuocato tra maggioranza e Liste civiche quello dell’altra sera su diversi temi, soprattutto sul caso antenne. "Mi risultano in arrivo quattro i nuovi impianti, non 20 come dicono le Liste civiche. Grazie a noi che abbiamo approvato il regolamento. Sono stati trovati siti pubblici per invitare i gestori a installarli lì e solo così aumenta il potere contrattuale del Comune che non può fare altro", ha detto il sindaco Simone Pugnaloni. Per quanto riguarda l’antenna che sarà installata in via Molino Mensa, nei pressi del campo sportivo "Santilli", alcuni cittadini hanno appena dato il via una raccolta firme per una istanza indirizzata al primo cittadino per sospenderne l’installazione in autotutela. In serata è andato al voto un’importante variazione di bilancio e del Piano delle opere pubbliche. A causa dell’aggiornamento dei prezzi l’amministrazione comunale ha dovuto integrare le somme per realizzare il Museo del Covo e la scuola elementare nuova di Campocavallo. Al Comune è stata presentata una variazione al progetto esecutivo, aggiornando il computo metrico e quindi, per non bloccare l’iter delle due opere, ha inserito altri 350mila euro per il Museo del Covo a Campocavallo e ulteriori 960mila euro per la nuova scuola con palestra ad uso anche sportivo nella stessa frazione. I civici non hanno votato dichiarandosi contrari all’aumento dei costi lasciando l’aula. A bilancio sono stati iscritti poi i 270mila euro ricevuti da CariVerona per realizzare l’Oasi Verde nel laghetto da pesca sportiva esondato a Campocavallo, lungo la pista ciclopedonale, da rimettere in sicurezza e valorizzare.