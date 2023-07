Consiglio, l’opposizione salva il numero legale

"Entro il prossimo anno sia la rotatoria della Pisana che quella dell’ospedale vedranno la luce". È quanto emerso in aula durante la discussione scaturita dalla mozione di Danilo Silvi (Fdi). Il consiglio comunale è stato chiamato a votare la mozione relativa all’avvio dei lavori per la rotatoria "urgente" secondo le sollecitazioni del consigliere d’opposizione, all’incrocio del quartiere Pisana. Un argomento portato anche in commissione che è stato definito "una priorità per gli automobilisti". Il consigliere Silvi incalzando, chiedeva di farla entro l’anno in corso, ma con un emendamento della maggioranza è stato stabilito che entro il 2024 sia la rotatoria della Pisana che quella dell’ospedale vedranno la luce. "Sono soddisfatto che la mia emozione sia stata approvata – rimarca Silvi - perché le zone dell’ospedale e della Pisana non possono più stare con il semaforo. Auspico che questi interventi vengano realizzati quanto prima". Non mancano le polemiche perché il numero legale per la seconda volta dall’inizio della consiliatura si è raggiunto grazie alla presenza dell’opposizione che ha garantito lo svolgimento dei lavori.

Su questo dalla maggioranza Paladini spiega: "Sono ‘cortesie’ che ci si scambia vicendevolmente nel corso dei consigli. Importante è invece il fatto che la mozione proposta dal consigliere Silvi sulla realizzazione della rotatoria della Pisana, emendata e fatta propria anche dalla maggioranza aggiungendo la realizzazione anche della rotatoria dell’ospedale, sia stata approvata all’unanimità. Un "pungolo" all’amministrazione affinché la tempistica prevista per la realizzazione di entrambe, come previsto nel piano triennale dei lavori pubblici venga rispettata". Bocciata invece, la proposta del consigliere di Fdi di inserire un membro della maggioranza e uno dell’opposizione all’interno della commissione mensa di cui si sta discutendo in queste settimane.

"Sono dispiaciuto – spiega il consigliere di opposizione – di questa bocciatura perché un controllo in più non avrebbe fatto male a nessuno. A questo punto mi viene da pensare che sono tante le criticità relative alle mense che questa amministrazione comunale non le sa affrontare". Tra le interpellanze quella relativa alle strade e alle potature con l’appello sempre arrivato da Fratelli d’Italia "di fare presto perché le strade versano in cattive condizioni, l’erba è alta sia in città che nelle frazioni". "La giunta – spiega Silvi - mi ha risposto che le potature si fanno solo in autunno, eppure lo scorso autunno non sono state fatte. Fate presto perché Fabriano è diventata una giungla".