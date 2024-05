Consulta Commercio senza la minoranza

Via libera dalle commissioni consiliari alla Consulta del Commercio. Ieri mattina c’è stato il voto definitivo alla delibera presentata dalla maggioranza di centrodestra e voluta dall’assessore con la delega specifica, Angelo Eliantonio. Il testo era già stato al centro del dibattito in una seduta precedente e lì erano emersi i dubbi palesati dalla minoranza, in particolare sulla composizione della consulta stessa. Del gruppo di lavoro, infatti, faranno parte l’amministrazione comunale con l’assessore e alcuni consiglieri di maggioranza, ma nessuno a rappresentare la minoranza di centrosinistra; ci saranno poi le associazioni di categoria, da Confartigianato a Cna, passando per Confcommercio e Confesercenti, ma non saranno coinvolte le sigle sindacali.