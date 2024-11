Contro il gioco d’azzardo c’è la scrittura creativa

Laboratori di scrittura creativa e un reading teatrale per creare nuove relazioni, offrire stimoli intellettuali e prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo e dalle nuove tecnologie. È quanto si propone il progetto ‘Tra le righe’ del Teatro Giovani Teatro Pirata, nell’ambito del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e da nuove tecnologie e social network. Progetto in collaborazione tra Comune di Falconara, Cooss Marche e Ast Ancona. Tre gli appuntamenti, il 25 novembre e il 3 dicembre dalle 16 alle 19 i partecipanti potranno incontrarsi in biblioteca, nei locali di piazza Mazzini, per dare sfogo alla creatività e scrivere insieme nuove storie, ispirandosi a grandi classici della letteratura.

A guidarli sarà la formatrice e attrice Lucia Palozzi del Teatro Giovane Teatro Pirata, che metterà a disposizione le sue competenze e la sua esperienza. Il terzo appuntamento è per il pomeriggio del 7 dicembre al Caffè Leopardi, alle 19.30, quando il lavoro creato nei due laboratori si trasformerà in un evento pubblico: la stessa Lucia Palozzi darà vita a un reading teatrale, accompagnato dalla musica di Read and Play, gruppo di artisti appassionati di musica e letteratura. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere momenti di incontro sani e stimolati tra le persone, mettendo al servizio dei partecipanti l’arte e le sue potenzialità creative ed espressive. Per prevenire il gioco d’azzardo e le dipendenze, Teatro Giovani Teatro Pirata propone quindi di giocare insieme in modo costruttivo, esprimendosi spontaneamente e liberando la creatività. Il teatro, che è essenzialmente gioco, può facilitare le persone nel riscoprire e alimentare la propria dimensione ludica ed espressiva. Obiettivi che si possono raggiungere tramite linguaggio, scrittura e musica. Per iscrizioni si può chiamare il 328.0129522 o inviare una mail a formazione@teatrogiovanitetropirata.it.