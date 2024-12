"Contro il Notaresco concentrati e motivati"

Gli ultimi dettagli, poi Clementi dovrà fare le sue scelte. Il tecnico spera di trovare la formazione giusta, ma deve fare i conti con l’assenza di Gabbianelli. L’esito della risonanza sarà noto, con ogni probabilità, nel corso della giornata odierna, ma si prevede uno stop di non meno di 5-6 settimane.

Quello contro il Notaresco è un test importante, ma non c’è nulla di scontato contro un avversario alla disperata ricerca di punti.

"Nessuno può permettersi di sottovalutare un rivale - dice Edoardo Roberto -. La classifica è relativa, ogni partita è una storia a sè. Essere i favoriti non significa nulla e non esistono gare semplici. È fondamentale scendere in campo concentrati e motivati ogni domenica".

Quest’anno la Vigor è meno brillante in fase offensiva, ma subisce meno gol. L’ estremo difensore vigorino Edoardo Roberto è la punta dell’iceberg: nonostante la giovane età, è già un simbolo della Vigor visto che ha sempre giocato nella squadra della sua città, eccezion fatta per una breve parentesi con la Luparense.

Eppure Roberto, condivide i pregi difensivi con i suoi compagni di squadra. Se la retroguardia, ad inizio stagione, era stata frettolosamente catalogata come punto debole della nuova Vigor, si sta rivelando una garanzia di affidabilità.

"Il merito è di tutto il reparto, anzi di tutta la squadra - sottolinea l’estremo difensore di Senigallia -. I miei compagni sono bravi a limitare gli attaccanti avversari, rallentando la manovra offensiva. Dobbiamo continuare su questa strada, ma l’obiettivo primario rimane la vittoria che manca ormai da troppo tempo".

Come riuscirci? Rimanendo concentrati e fare in modo che la spinta dei tifosi possa diventare il dodicesimo uomo in campo.

"È chiaro che il supporto della curva e di tutti gli appassionati può fare la differenza - conclude l’estremo difensore vigorino -. Ripeto: l’obiettivo è tornare a vincere e per riuscirci serve l’aiuto di tutti".

In attesa di scoprire le mosse in entrata del ds Moroni, è ufficiale l’approdo dell’esterno difensivo Bucari, che aveva iniziato la stagione a Castelfidardo, al Barbara Monserra. Nello stesso girone di Promozione torna un altro ex vigorino: Alessandro Pesaresi che si accasa alla Pergolese.

Nicolò Scocchera