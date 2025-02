"Contro la Civitanovese ci aspetta una partita difficile"

"Ci aspetta una partita molto difficile visto che si tratta di uno scontro diretto. Andremo ad affrontare una squadra che ha bisogno di punti, perché è nella parte bassa della classifica. Saliranno agguerriti - fa sapere Alessandro Miotto, centrocampista del Castelfidardo, classe 1998 riguardo il derby di domani in programma al Mancini tra i fidardensi e la Civitanovese -. Anche per noi però sarà una partita fondamentale visto che si tratta di uno scontro diretto e quindi proveremo a strappare i tre punti". Che il Castelfidardo ha sfiorato domenica in casa della prima in classifica, quella Sambenedettese che sembra un po’ in calo nei risultati (reduce da tre pareggi consecutivi), ma che può vantare sempre dieci punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici (Chieti e L’Aquila). Un punto comunque prezioso quello preso dai biancoverdi in casa della capolista del girone F di D alla fine di una partita gagliarda.

"La prestazione di domenica è stata ottima - continua Miotto -. Abbiamo fatto la nostra partita e preso un punto importante. Una bella sfida come del resto la cornice di pubblico, in uno stadio importante. Adesso però bisognerà continuare su questa strada e fare i punti anche domani per continuare il buon percorso che stiamo facendo". Da oltre tre mesi dove sono arrivate vittorie e soddisfazioni. "All’inizio abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma poi siamo cresciuti". E il Castelfidardo vorrà continuare a stupire fino alla fine. "Mancano ancora dieci partite, il percorso è lungo e quindi dovremo continuare a lavorare e a fare bene per arrivare prima possibile all’obiettivo. Poi vedremo". Quella salvezza diretta che sembra essere sempre più vicina per la formazione di Giuliodori, ancora di più se domani arrivasse bottino pieno contro la Civitanovese in un derby dove i punti varranno doppio.

Biglietti. Per la gara di domani al Mancini contro la Civitanovese (ore 14:30, arbitrerà Gabriele Zangara di Catanzaro, assistenti Domenico Damato e Abibakr Darwish di Milano) ci sarà come ormai noto da giorni il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Macerata, con conseguente chiusura del settore ospiti. JUNIORES. Sarà un doppio confronto tra Castelfidardo e CIvitanovese in questo fine settimana. Perché domani scenderanno in campo le prime squadre, ma oggi come antipasto ecco la sfida, sempre a Castelfidardo, tra le due formazioni nel campionato nazionale Juniores. Appuntamento al Mancini. Fischio d’inizio alle ore 15.