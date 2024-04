Controlli interforze: espulso un irregolare

Maxi operazione Alto Impatto portata avanti nel pomeriggio di martedì dalla Questura con il coordinamento della Prefettura di Ancona. Il servizio, realizzato dalla Polizia di Stato assieme a carabinieri, Polizia locale, Guardia di Finanza e Polizia provinciale, ha permesso di controllare 63 veicoli (con 5 sanzioni amministrative) ed identificare 130 persone (di cui 17 con precedenti). Rilevanti sono state le situazioni di due stranieri. Al primo, di cittadinanza nigeriana, é stato notificato un provvedimento giudiziario. Al secondo, un giovane di cittadinanza tunisina, in posizione irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali a carico, gli sono stati stato notificati il decreto di espulsione del prefetto e il conseguente ordine del questore di lasciare l’Italia entro sette giorni, in quanto, al termine di una specifica attività del personale dell’Ufficio Immigrazione, per ragioni sanitarie il ragazzo non è risultato idoneo alla vita in comunità ristretta presso un Centro di permanenza e rimpatrio nazionale. Controllato anche un esercizio commerciale, ma la perquisizione ha dato esito negativo. Gli accertamenti interforze proseguiranno nelle prossime settimane.