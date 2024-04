Coppa Italia, Chiaravalle punta la finale

Sarà il Pero Milano la squadra che affronterà l’Atletico Chiaravalle nella prima semifinale di Coppa Italia di serie B. La società marchigiana del presidente Massimo Bastianelli sarà infatti tra le quattro protagoniste della Final Four della manifestazione in programma il 18-19 aprile a Genova. Giovedì 18 aprile alle ore 18 (diretta streaming su Futsal Tv) le rosanero scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finale del giorno dopo. La Coppa Italia di serie B si inserisce nella kermesse a più ampio raggio che vedrà la Liguria (Genova e Campo Ligure) ospitare, dal 18 al 21 aprile, tutte le Coppe Italia in rosa della stagione 2023/24: serie A, serie B, serie C e Under 19. "Non avevamo una preferenza, quando sei tra le prime quattro di serie B, tre le prime quattro su quasi cinquanta squadre, non puoi avere preferenze perché sono tutte forti. – il commento del tecnico rosanero, Nicolò Molinelli dopo i sorteggi di martedì sera avvenuti a Palazzo Tursi di Genova –. L’ unica cosa che desideravo era essere sorteggiati per la partita delle ore 18, in quanto rispetto a quella dopo delle 21 ci permette di prepararci meglio come routine giornaliera e di riposare più ore in caso di qualificazione alla finale; questo può essere un fattore, per il resto dobbiamo pensare a noi, a prepararci bene come facciamo ogni settimana, consapevoli dei nostri valori, pronti e consci di affrontare grandi squadre, ma consapevoli della nostra forza, come sempre". L’altra semifinale sarà Roma- CMB Matera. Un altro obiettivo quindi per la società chiaravallese: oltre il campionato, nel quale figura, a due giornate dal termine, come capolista indiscussa, anche la Coppa Italia. "Avanti così. Sempre con lo sguardo fisso verso l’alto", il motto stagionale di Molinelli.