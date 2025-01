"Corinaldesi, aule confortevoli"

Ieri il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, accompagnato dall’Ingegner Vallasciani, dall’ingegner Vagnozzi e dal dirigente Ceresoni, ha portato un saluto agli studenti del Corinaldesi ospitati da lunedì scorso nelle nuove aule modulari. Una soluzione adottata per fare fronte alla mancanza di spazio dovuta alla dichiarazione d’inagibilità di un’ala del Corinaldesi, arrivata come un fulmine a ciel sereno a settanta due ore dall’inizio dell’anno scolastico. "Ringrazio il dirigente scolastico e gli studenti per la collaborazione mostrata nella prima parte dell’anno scolastico e la comprensione dello sforzo tecnico ed economico messo in campo dalla Provincia per garantire agli studenti e ai docenti aule confortevoli e funzionali - sottolinea Daniele Carnevali - Abbiamo effettuato un investimento importante per tutelare il diritto allo studio che è sempre stata la priorità per la Provincia".

Aule che dai primi commenti hanno accolto il favore più che positivo dei ragazzi e delle ragazze e del personale scolastico. Alla domanda cosa succederà a settembre, il Presidente ha informato che la Provincia si è messa subito al lavoro ed è già stato convocato un incontro tra le parti coinvolte, Comune, Ufficio Scolastico e Dirigenti Scolastici per affrontare ed approfondire le criticità legate all’inizio dell’anno scolastico 2025-26. A seguito dello stesso, come già comunicato c’è la disponibilità ad incontrare i rappresentanti dei genitori. Il Presidente che nel frattempo aveva verificato anche l’andamento dei lavori di sistemazione della palestra del Corinaldesi, ed ha salutato i ragazzi con un arrivederci a breve per la restituzione della palestra stessa alla comunità scolastica. Quella dei moduli è una soluzione che potrebbe protrarsi più a lungo di quanto preventivato inizialmente: le cause dell’inagibilità potrebbero avere origine geologica. Si cerca una soluzione a lungo termine per gli studenti che al momento hanno trovato una sistemazione provvisoria: tra le ipotesi c’è anche quella di auspicare che la vendita dell’hotel Marche, all’asta lo scorso dicembre, possa concludersi a breve in modo da poter reinvestire i proventi nella ricostruzione. Scartata invece l’ipotesi di trasferire gli studenti presso il piano superiore del centro commerciale ‘Il Molino’: sede che invece potrà ospitare gli uffici del Ciof dove invece potrebbero tornare dopo anni gli studenti. Fino ai primi anni 2000 il prefabbricato di via Rossini aveva infatti ospitato il biennio di ‘Ragioneria’, mentre l’ala che oggi ospita il Perticari era stata riservata in parti alle classi dei ‘Geometri’, che, insieme a ‘Ragioneria’ facevano parte dell’Istituto Corinaldesi.