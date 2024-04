Corinaldo senza guardia medica: "Impossibile trovare sostituti"

Sanità, sempre più difficoltà nel territorio: a Corinaldo oggi si è senza Guardia Medica. Il Distretto di Senigallia ha infatti comunicato che, "stante l’indisponibilità dei medici di Guardia Medica presso la sede di Corinaldo e tenuto conto dell’impossibilità di reperire sostituti" il 25 aprile 2024, dalle 8 alle 20 la sede di Corinaldo venga accorpata ai medici di Continuità Assistenziale della sede di Ostra Vetere. E da oggi fino a domenica nel borgo gorettiano va in scena la Festa dei Folli, uno degli appuntamenti che sia per la sua unicità che per la sua tradizione da sempre richiama migliaia di persone a Corinaldo.

Concerti, giochi e enogastronomia saranno i protagonisti: suoneranno sul palco di Piazzale Gioco del Pallone: Korona Queen Tribute Band, La Mala Maionchi, Io e i Gomma Gommas e i Mannacustico Mannarino Tribute.

Le notti della Festa dei Folli saranno animate dai dj set di Marica La C insieme a Demis Tarsi, Morru e Genyo Drop. Il centro storico invece sarà animato dalla musica itinerante de Gli Sbandati Street Band, della Banda di Corinaldo e dalle esibizioni di Sbandieratori, Musici ed Arcieri del Gruppo Storico Combusta Revixi. Un appuntamento che per la sua unicità e per la tradizione da sempre richiama migliaia di persone a Corinaldo.