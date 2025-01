"Così si ferma il sommerso. E’ una nostra battaglia"

Affitti brevi e CIN (Codice identificativo nazionale), un combinato disposto che sta producendo effetti nel settore dell’accoglienza: "Sono misure molto importanti quelle messe in campo e noi ne rivendichiamo l’adozione visto che hanno seguito le proposte fatte in passato". A dirlo è il Direttore generale di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, che ricorda come sia stata proprio la sua associazione di categoria, tra le altre, a sollecitare lo Stato a trovare delle soluzioni sul tema che sta facendo molto discutere in ambito nazionale. Tema che, ovviamente, è di spiccato interesse anche locale perché tocca da vicino tutte le realtà, compresa quella marchigiana dove il turismo è molto fiorente: "Credo fosse necessario regolamentare un sistema così strategico come l’accoglienza – spiega Polacco – Il sommerso doveva emergere per far sì che si fosse tutti alla pari, regolari, e identificare gli scorretti. Senza dimenticare la sicurezza, ossia sapere chi entra e pernotta in una struttura ricettiva, per la tranquillità di tutti. Aver messo insieme sia il nodo dei cosiddetti ‘Affitti brevi’ che l’obbligo di attivare il CIN assicura la massima trasparenza e il settore del turismo, ne sono convinto, ne beneficerà nel suo complesso. Su questi temi specifici Confcommercio ci lavora da mesi e dall’inizio di settembre scorso abbiamo inviato una newsletter a tutti i nostri associati in cui spiegavamo per filo e per segno come comportarsi su CIN, locazioni brevi e strutture ricettive".