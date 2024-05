"Crisi delle imprese, servono aiuti mirati"

Il contesto economico nel territorio comunale presenta un saldo negativo, rispetto al 2022, pari a meno 165 imprese (meno 5,46 per cento), il dato peggiore degli ultimi 10 anni. Il calo più evidente si registra nel commercio (meno 9,3 per cento), nel turismo e ristorazione (7,3), poi nelle costruzioni (6,9) e nell’agricoltura (6,7). Sono dati elaborati da Confartigianato e Cna che disegnano una situazione che sicuramente il neo eletto sindaco di Osimo dovrà affrontare.

Per questo le associazioni hanno chiesto che la prossima Giunta dia il giusto spazio alla Consulta economica soprattutto su argomenti strategici come bilancio, accertamenti tributari, organizzazione di eventi, calendario estivo e dehors. Tra le richieste una diminuzione del 50 per cento degli oneri di segreteria (ad esempio la scia per apertura attività e urbanistica) e un impegno nel contrasto allo spopolamento da una parte con un’attenzione a servizi e strutture a supporto della vita quotidiana delle famiglie, dall’altra prevedendo incentivi economici e agevolazioni. Per quanto riguarda le imprese Confartigianato e Cna chiedono incentivi strutturati per favorire nuove aperture, una maggiore attenzione alle aree industriali con interventi, finalizzati al decoro, su marciapiedi, asfalti, e uno sul fronte culturale che punti a realizzare, come e più che in passato, eventi capaci di attrarre costantemente persone e di avere ricadute sull’andamento economico dei locali di somministrazione del centro storico. Ci sarà un confronto nella sala Gialla del Comune di Osimo lunedì con i candidati Sandro Antonelli, Michela Glorio e Francesco Pirani.

"L’unità delle associazioni dell’artigianato e delle piccole e medie imprese nella predisposizione di un documento comune e nell’organizzazione di un incontro con una singola voce è un segnale forte che il mondo produttivo lancia alla politica – dicono David Coppari e Andrea Cecconi, presidenti di Cgia e Cna di Osimo – Siamo convinti che sui grandi temi, come le elezioni in un comune importante come Osimo, deve prevalere l’unità sindacale. I nostri associati hanno la necessità di avere risposte urgenti su viabilità (strada di bordo), grandi opere e politiche incentivanti alle imprese".

Silvia Santini