Croce Gialla, addio a Sergio Schembri

La Croce Gialla Falconara piange la scomparsa del volontario e ex consigliere Sergio Schembri, storico centralinista del martedì notte. "Lupo di mare, amante del grande blu e delle imbarcazioni come tanto amava la nostra associazione", ha ricordato sui social la Cfg, presieduta da Gilberto Baldassarri. "Era sempre preciso e puntuale, non mancava mai un turno", ha aggiunto l’associazione falconarese che ha sede in via IV Novembre.

Schembri, che si è spento nei scorsi giorni, è stato omaggiato venerdì pomeriggio nella parrocchia di San Giuseppe, dove sono stati celebrati i funerali e la comunità, tutta, si è stretta al dolore della famiglia. Un uomo schietto e saggio, umile e sorridente, sempre pronto ad aiutare gli altri. Questo il ritratto di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Dispensava sempre consigli ai più giovani tanto che, all’interno della Croce Gialla Falconara, è diventato nel corso del tempo un autentico punto di riferimento per militi e volontari. Quei colleghi che lo ricordano ancora lì, dietro alla cornetta, a ricevere e smistare le telefonate. "Ciao Sergio, ci mancherai", con un cuore e un fiore, il messaggio conclusivo dell’associazione.