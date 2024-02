Cupra chiama, l’Italia risponde: "Cerchiamo artisti"

Graffi d’arte, una call per richiamare a Cupramontana grafici e illustratori under 30. A lanciarla il Comune di Cupra che si rivolge ad artisti di tutta Italia. Tra tutte le candidature che arriveranno entro il 25 febbraio, una giuria di esperti selezionerà 3 artisti (tra cui almeno un marchigiano) che soggiorneranno gratuitamente a Cupra dal 18 al 22 marzo per una residenza esperienziale volta a promuovere l’arte contemporanea. Gli artisti saranno coinvolti in percorsi di conoscenza del territorio, attraverseranno i personaggi, le storie, i sapori che concorrono a marcare l’identità di Cupra.

Poi lavoreranno alla creazione di opere che saranno al centro di una mostra. Il tema si lega al mito della Dea Cupra, protettrice della terra e della fertilità. "Gli artisti potranno declinarlo nelle forme e nei linguaggi che preferiscono", spiega l’assessora alla cultura Maddalena Mennechella che aggiunge: "Anche la grafica d’arte fa ormai parte dell’identità e della tradizione di Cupra, grazie soprattutto alla figura di Luigi Bartolini, un grande artista che tutti noi amiamo, sulla cui scia sono arrivati da noi altri nomi importanti come Renato Borsoni ed Ezio Bartocci".