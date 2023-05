Da bacio "virale" a fake news

La foto degli angeli del fango che si baciano appassionatamente e scattata lo scorso settembre durante l’alluvione di Senigallia da ieri è diventata virale con l’hashtag #forzaRomagna: il passo da foto simbolo del tragico evento a fake news è stato breve. Un’immagine che parla da sola, un momento unico colto dall’obiettivo di un fotografo che a distanza di quasi nove mesi da quello scatto resta ancora sconosciuto. Si tengono stretti e si baciano appassionatamente con gli abiti infangati, un segnale di speranza, come il cielo azzurro alle loro spalle a dimostrare che la foto non è stata scattata in questi giorni di allerta meteo continue. Uno scatto che arriva dritto al cuore, anche a quello dei tanti vip che ieri lo hanno riportato sui propri profili social. In molti l’hanno fatta passare però per foto scattata in Romagna.

