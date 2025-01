Da Pesaro ad Ascoli export in frenata

Al 30 settembre 2024 il settore agroalimentare delle Marche era costituito da 23.696 imprese registrate, il 98,4% del totale attive, di cui 21.887 del settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre le industrie di alimentari e bevande erano 1.809. Si legge nel report di Camera Marche. In frenata, il dato delle esportazioni marchigiane di prodotti agroalimentari nel 2023: 564,1 milioni, +1,2% rispetto al 2022 nel quale si era registrato un +20,4%. Negativo il dato per i prodotti di agricoltura, silvicoltura e pesca: 123,7 milioni, -10,8% (dopo due anni di progressivo aumento), positivo per i prodotti di trasformazione manifatturiera dell’alimentare, bevande e tabacco: 440,4 milioni (+5,2%).