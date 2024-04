Dagli Anni ’70 fino a oggi: ecco la voce di Alessandra Gallicchio

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Donegal Irish Pub di Ancona. Domani (ore 22) sul palco del locale in via Simeoni saliranno in quattro. La cantante Alessandra Gallicchio sarà affiancata da Ricky Burattini alle tastiere e da Danilo Brugnini alla batteria. Come special guest, inoltre, ci sarà il trombettista Giulio Spinozzi. Tutti artisti ben noti al pubblico anconetano, e non solo. Una serata che si preannuncia ‘esplosiva’, grazie a un repertorio che spazierà dal meglio degli anni Settanta fino alla musica più amata di oggi. Per informazioni e prenotazione tavoli: 071201331.